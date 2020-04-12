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Влияние коронавируса на спорт

Богачев: если пандемия задавит экономику, то людям будет не до баскетбола или футбола

Президент УНИКСа рассказал, что баскетболистов клуба отпустили домой

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Если пандемия коронавируса задавит экономику, то людям в России будет не до баскетбола или футбола - это главное опасение на сегодняшний день у спортивных функционеров. Такое мнение ТАСС высказал президент казанского баскетбольного клуба УНИКС Евгений Богачев.

27 марта Единая лига ВТБ объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за угрозы распространения коронавируса. Еврокубок, в котором УНИКС также участвует, приостановлен, но руководство турнира рассчитывает доиграть сезон позднее.

"Мы со всеми в клубе рассчитались, всех отпустили. Неизвестно, что будет с Еврокубком - сидим, ждем решения, - сказал Богачев. - Но сейчас не это главное - лишь бы эпидемия не задавила экономику. Если это случится, то всем будет не до баскетбола и не до футбола. Поэтому сейчас главное - лишь бы страна родная жила".

При этом президент казанского клуба высказал уверенность, что когда все нормализуется, зарплаты в спорте, в частности в баскетболе, будут ниже: "Пандемия опустит цены на многих игроков, на их зарплаты до каких-то разменных пределов".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли.

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Влияние коронавируса на спорт
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