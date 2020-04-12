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Футбол в Англии

Скончался победитель ЧМ-1966 по футболу в составе сборной Англии Питер Бонетти

Бонетти скончался после продолжительной болезни в возрасте 78 лет

ТАСС, 12 апреля. Бывший вратарь лондонского "Челси" и сборной Англии по футболу Питер Бонетти умер на 79-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба "Челси".

"Футбольный клуб "Челси" с глубокой скорбью вынужден сообщить, что сегодня после продолжительной болезни скончался один из величайших игроков в истории клуба Питер Бонетти. Все в "Челси" хотят выразить искренние и глубокие соболезнования семье и близким Питера", - говорится в сообщении.

Бонетти выступал за "Челси" с 1959 по 1979 год, он занимает второе место в истории лондонского клуба по количеству проведенных матчей (729). Рекордсменом является защитник Рон Харрис (795). Вместе с лондонским клубом он выиграл Кубок Англии в 1970 году и стал победителем Кубка обладателей кубков в 1971 году. За свою пластику и атлетизм он получил прозвище "Кот".

На чемпионате мира 1966 года Бонетти был единственным представителем "Челси" в составе сборной Англии, которая выиграла турнир единственный раз в истории, при этом игрок не провел ни одного матча на турнире. Изначально золотые медали были вручены только 11 игрокам, участвовавшим в финале против сборной ФРГ (4:2 после доп. вр.), но позднее награды получили все футболисты английской сборной.

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