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Бокс

Кремлев уверен, что реванш между боксерами Гассиевым и Усиком состоится

Первый поединок спортсменов прошел 22 июля 2018 года в рамках финала Всемирной боксерской суперсерии в весовой категории до 90,71 кг, тогда украинец одержал победу и стал абсолютным чемпионом мира
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев Александр Щербак/ТАСС
Описание
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 12 апреля. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев выразил уверенность что бой-реванш в супертяжелом весе между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком состоится. Комментарий Кремлева приводит пресс-служба Федерации бокса России.

Первый поединок спортсменов прошел 22 июля 2018 года в рамках финала Всемирной боксерской суперсерии в весовой категории до 90,71 кг. Усик одержал победу и стал абсолютным чемпионом мира, объединив пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO). В октябре Кремлев сообщил ТАСС, что федерация планирует организовать реванш.

"Многие спрашивают меня про бой между Гассиевым и Усиком - я могу сказать, что реванш будет, и я уверен, что Мурат "переедет" своего оппонента. В первом бою были объективные причины, но я ни в коем случае не умаляю заслуг Александра. Усик - хороший боксер, но Мурат его "переедет" в реванше. При хорошем состоянии Гассиева, поверьте, результат будет иным, просто посмотрите, например, как Артур Бетербиев спокойно смял Александра Гвоздика", - сказал Кремлев.

Всего на счету 26-летнего Гассиева 26 побед (18 нокаутом) и одно поражение. В активе 32-летнего Усика 17 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения.

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