Вратарь ЦСКА Сорокин принял решение об отъезде в НХЛ

Контракт 24-летнего вратаря с ЦСКА рассчитан до 30 апреля. Сорокин был выбран "Нью-Йорк Айлендерс" в третьем раунде драфта 2014 года под общим 78-м номером. Ранее генеральный менеджер "Айлендерс" Лу Ламорелло заявлял, что хочет видеть российского вратаря в команде в следующем сезоне.

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Голкипер московского ЦСКА и сборной России Илья Сорокин принял решение об отъезде в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) по завершении действующего контракта с клубом. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Шуми Бабаев.

"Он пока принял такое решение уезжать [в НХЛ]. А дальше будет видно", - сказал Бабаев.

В сезоне-2019/20 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который не был доигран из-за пандемии коронавирусной инфекции, Сорокин провел в регулярном чемпионате 40 матчей, в которых одержал 26 побед в основное время, отражая в среднем 93,5% бросков и пропуская 1,5 шайбы за игру. В плей-офф на его счету четыре победы в четырех матчах (96,6% отраженных бросков при коэффициенте надежности 0,73). Сорокин является победителем Олимпийских игр 2018 года, также на его счету три бронзовые награды чемпионатов мира.

В "Айлендерс" играет российский голкипер Семен Варламов. В текущем сезоне НХЛ, который приостановлен на неопределенный срок, он провел 45 матчей, одержал 19 побед и отразил в среднем 91,4% бросков при коэффициенте надежности 2,62.