{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Главный тренер ФК "Кристал Пэлас" считает, что сезон чемпионата Англии должен быть доигран

Чемпионат Англии приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса

ТАСС, 12 апреля. Бывший главный тренер сборной Англии по футболу, ныне возглавляющий "Кристал Пэлас", Рой Ходжсон считает, что сезон-2019/20 чемпионата Англии должен быть доигран. Комментарий Ходжсона приводит "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Кристал Пэлас".

Чемпионат Англии приостановлен из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок. В турнирной таблице лидирует "Ливерпуль" (82 очка, 29 матчей), "Кристал Пэлас" располагается на 11-й строчке (39 очков, 29 матчей), отставание от пятой строчки, гарантирующей место в групповом этапе Лиги Европы следующего сезона, составляет шесть очков.

"Все скучают по игре и надеются, что приложены максимальные усилия, чтобы вернуться на поле как можно скорее, как только это будет безопасно, - сказал Ходжсон. - Существует абсолютное единогласие - сезон нужно доигрывать. Нам не нужны искусственные способы определения, кто выиграет чемпионат, кто попадет в Лигу чемпионов, кто вылетит во второй дивизион и выйдет в первый".

Ходжсон отметил, что идеальное время для подготовки к первому матчу после паузы составляет 3-4 недели. Но с учетом ситуации это время, вероятно, придется уменьшить, чтобы не затягивать с окончанием сезона.

В Великобритании зафиксировано более 84 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 10 тыс. человек умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Футбол в Италии
Призер чемпионата мира по футболу Джанлука Виалли заявил, что победил рак
Бывший футболист прошел 17-месячный курс химиотерапии, после которого анализы не показали каких-либо признаков болезни
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС