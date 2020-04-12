Бах: перенос Олимпийских игр в Токио будет стоить МОК несколько сотен миллионов долларов

ТАСС, 12 апреля. Стоимость переноса Олимпийских игр в Токио на 2021 год будет стоить Международному олимпийскому комитету (МОК) несколько сотен миллионов долларов. Об этом сказал президент МОК Томас Бах, комментарий которого приводит немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавирусной инфекции были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

"Стоимость переноса на данный момент еще предстоит подсчитать. Для МОК будут дополнительные расходы в несколько сотен миллионов долларов, это можно сказать уже сейчас", - сказал Бах.

МОК очень долго не соглашался на перенос Олимпиады-2020 во многом из-за нежелания нести огромные финансовые потери. Самый большой урон причинен Японии - стране, по самым скромным подсчетам уже потратившей на подготовку свыше 12 млрд долларов. Согласно оценкам экспертов, перенос Игр может обойтись рекламодателям более чем в 1 млрд долларов. Потери, которые понесли национальные олимпийские комитеты и сами страны-участницы, еще только предстоит подсчитать.