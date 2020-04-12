Гончаренко поблагодарил футболистов ЦСКА за солидарность в вопросе снижения зарплат

ТАСС, 12 апреля. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко поблагодарил игроков команды за то, что они согласились пойти на понижение зарплат из-за пандемии коронавирусной инфекции. Комментарий специалиста приводит пресс-служба команды.

Сезон-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) был приостановлен 17 марта сроком до 10 апреля, однако 1 апреля Российский футбольный союз принял решение приостановить все футбольные соревнования в стране до 31 мая. В чемпионате России на данный момент сыграны 22 тура из 30 запланированных.

"Конечно, у нас будет снижение, и мы благодарны ребятам, что они идут навстречу клубу, потому что понимают, что сейчас всем очень тяжело", - сказал Гончаренко.

Также о снижении зарплат договорились московские "Спартак", "Динамо", "Локомотив", петербургский "Зенит", самарские "Крылья Советов", а также "Уфа". "Тамбов" принял решение сократить зарплату руководству клуба.