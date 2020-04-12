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Влияние коронавируса на спорт

Гончаренко поблагодарил футболистов ЦСКА за солидарность в вопросе снижения зарплат

Помимо ЦСКА, на понижение зарплат пошли футболисты "Спартака", "Динамо", "Локомотива", "Зенита"

ТАСС, 12 апреля. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко поблагодарил игроков команды за то, что они согласились пойти на понижение зарплат из-за пандемии коронавирусной инфекции. Комментарий специалиста приводит пресс-служба команды.

Сезон-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) был приостановлен 17 марта сроком до 10 апреля, однако 1 апреля Российский футбольный союз принял решение приостановить все футбольные соревнования в стране до 31 мая. В чемпионате России на данный момент сыграны 22 тура из 30 запланированных.

"Конечно, у нас будет снижение, и мы благодарны ребятам, что они идут навстречу клубу, потому что понимают, что сейчас всем очень тяжело", - сказал Гончаренко.

Также о снижении зарплат договорились московские "Спартак", "Динамо", "Локомотив", петербургский "Зенит", самарские "Крылья Советов", а также "Уфа". "Тамбов" принял решение сократить зарплату руководству клуба.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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