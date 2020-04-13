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Влияние коронавируса на спорт

Mirror: УЕФА намерен провести оставшиеся матчи еврокубков в августе

Новый план организации подразумевает завершение соревнований в течение трех недель

ТАСС, 13 апреля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует провести оставшиеся игры Лиги чемпионов и Лиги Европы в августе в течение трех недель. Об этом сообщает британское издание Daily Mirror.

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Лига чемпионов и Лига Европы были приостановлены в марте на стадии 1/8 финала.

УЕФА 1 апреля заявил, что возобновление еврокубковых турниров переносится на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Позже глава УЕФА Александер Чеферин в интервью немецкому телеканалу ZDF выразил мнение, что финал Лиги чемпионов должен пройти не позднее 3 августа. Однако вслед за этим пресс-служба УЕФА сообщила, глава организации был не так понят и четкой даты окончания нет.

Ранее New York Times сообщала, что матчи Лиги чемпионов планируется доиграть в июле и августе, при этом отмена еврокубковых турниров является крайней мерой. Один из сценариев подразумевает доигровку соревнований под эгидой УЕФА после финиша национальных первенств.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире зафиксировано более 1,8 млн случаев заражения, свыше 110 тыс. человек скончались.

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Влияние коронавируса на спорт
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