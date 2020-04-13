Агент Скабелки: клуб КХЛ "Локомотив" является приоритетным вариантом для тренера

Ранее руководство "Барыса" объявило о том, что не достигло договоренности о продлении контракта со Скабелкой и начинает поиски нового главного тренера. Позднее Бабаев сообщил ТАСС, что его клиент не получил желаемых условий и не хотел совмещать работу в сборной Казахстана и "Барысе".

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Приоритетным вариантом для белорусского тренера Андрея Скабелки является ярославский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Локомотив". Об этом ТАСС рассказал агент 49-летнего специалиста Шуми Бабаев.

"У нас основная цель и приоритет - Ярославль. Но говорить о том, что подписан контракт и достигнуты все договоренности, преждевременно", - сказал Бабаев.

Белорусский специалист возглавлял "Барыс" с 2018 года и дважды выводил команду в четвертьфинал Кубка Гагарина (лучший результат команды в истории).

"Локомотив" в настоящее время возглавляет канадец Майк Пелино. Под его руководством команда заняла шестое место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата прошлого сезона. В первом раунде плей-офф ярославцы уступили "Йокериту" со счетом в серии 2-4. Сезон КХЛ не был доигран из-за коронавируса.