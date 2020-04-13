Кандидат в президенты "Барселоны" считает, что клуб находится под угрозой банкротства

ТАСС, 13 апреля. Испанский футбольный клуб "Барселона" находится на грани банкротства. Такое мнение высказал кандидат в президенты клуба Виктор Фонт, которого цитирует Mundo Deportivo.

"Мы пережили обвинения в неуплате налогов за трансфер Неймара, конфликты между игроками, - напомнил Фонт. - Добавим к этому нестабильную спортивную политику, уход в отставку членов совета директоров клуба и значительное сокращение доходов из-за пандемии. В результате возникает опасность банкротства".

Выборы президента "Барселоны" запланированы на 2021 год. С 2014 года главой клуба является Хосеп Бартомеу. На прошлой неделе члены совета директоров покинули свои посты в связи с несогласием с политикой действующего президента, которого обвиняют в коррупции.

В период правления Бартомеу клуб четырежды стал чемпионом страны и обладателем национального кубка и один раз выиграл Лигу чемпионов.