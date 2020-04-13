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Футбол в Испании

Кандидат в президенты "Барселоны" считает, что клуб находится под угрозой банкротства

Выборы президента "Барселоны" запланированы на 2021 год

ТАСС, 13 апреля. Испанский футбольный клуб "Барселона" находится на грани банкротства. Такое мнение высказал кандидат в президенты клуба Виктор Фонт, которого цитирует Mundo Deportivo.

"Мы пережили обвинения в неуплате налогов за трансфер Неймара, конфликты между игроками, - напомнил Фонт. - Добавим к этому нестабильную спортивную политику, уход в отставку членов совета директоров клуба и значительное сокращение доходов из-за пандемии. В результате возникает опасность банкротства".

Выборы президента "Барселоны" запланированы на 2021 год. С 2014 года главой клуба является Хосеп Бартомеу. На прошлой неделе члены совета директоров покинули свои посты в связи с несогласием с политикой действующего президента, которого обвиняют в коррупции.

В период правления Бартомеу клуб четырежды стал чемпионом страны и обладателем национального кубка и один раз выиграл Лигу чемпионов.

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