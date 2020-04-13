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Влияние коронавируса на спорт

Гандболистки ЦСКА добровольно пошли на сокращение зарплат на время пандемии коронавируса

Спортсменки буду получать на треть меньше

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Игроки женского гандбольного ЦСКА приняли решение добровольно отказаться от трети зарплаты на время пандемии коронавируса, которая стала причиной приостановки соревнований. Об этом ТАСС рассказала капитан ЦСКА и сборной России Дарья Дмитриева.

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Последнюю игру гандболистки ЦСКА провели 10 марта, после этого в соревновательном календаре клуба был намечен перерыв на матчи сборных.

"Те девочки, которые остались в расположении команды, едва успели потренироваться одну неделю, после чего в целях безопасности было принято решение отправить нас на самоизоляцию. Помимо этого, наша команда, как и большинство спортивных клубов по всему миру, приняла решение добровольно отказаться от трети своей зарплаты. В нынешней обстановке гораздо важнее здоровье и благополучие окружающих", - сказала Дмитриева.

На предварительном этапе чемпионата России ЦСКА занял третье место.

В мире коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148.

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Влияние коронавируса на спорт
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