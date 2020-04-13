Бой Шлеменко - Тейлор может пройти после снятия ограничительных мер

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Бой россиянина Александра Шлеменко против американца Луиса Тейлора может состояться после снятия ограничений на проведение соревнований, связанных с пандемией коронавируса. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко.

Поединок в средней весовой категории должен был пройти 25 апреля в Екатеринбурге, но был отменен.

"У RCC был плотный календарь на этот год, апрельский турнир обещал быть очень интересным, - сказал Клименко. - Но несмотря на вынужденную паузу, мы бы все равно хотели провести бой между Шлеменко и Тейлором. Этот бой очень крупный, мы давно его планировали. Александру очень сложно подобрать соперника, Тейлор - топовый боец, он был победителем Гран-при PFL".

"Но сейчас нам ничего не остается, кроме как просто ждать", - добавил функционер.

На счету 35 летнего Шлеменко в ММА 59 побед и 13 поражений. У 40-летнего Тейлора - 18 побед, 4 поражения, 1 ничья.