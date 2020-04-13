Петербург не планирует консервацию объектов Евро-2020 из-за переноса турнира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Грязнов/. Власти Санкт-Петербурга не планируют консервировать спортивные объекты на территории города из-за переноса чемпионата Европы по футболу с 2020 на 2021 год, сообщил ТАСС вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов.

Чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса перенесен с лета 2020 года на период с 11 июня по 11 июля 2021 года. Петербург должен принять три матча групповой стадии и четвертьфинал.

"Консервация объектов не потребуется", - сказал собеседник агентства.

Помимо стадиона к турниру готовили тренировочные базы команд-участниц. "В рамках проведения матчей европейского первенства в нашем городе УЕФА были утверждены три спортивных объекта. Это стадион "Санкт-Петербург" на Крестовском острове, а также две тренировочные площадки: стадион "Петровский" и стадион спортшколы Курортного района в Зеленогорске", - сказал он.

Кириллов добавил, что все объекты будут эксплуатироваться до турнира. "Все эти спортивные сооружения являются действующими и продолжают эффективно эксплуатироваться. Они будут работать в штатном режиме до начала проведения турнира", - сказал он.

Ранее, комментируя публикацию Daily Mail о том, что некоторые города могут отказаться от проведения чемпионата в 2021 году, Кириллов сообщил ТАСС, что власти города не планируют отказываться от турнира и уведомили об этом Российский футбольный союз (РФС). РФС, в свою очередь, уведомил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о готовности принять матчи чемпионата Европы.