Чемпионат России по стендовой стрельбе перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса

ТАСС, 13 апреля. Чемпионат России по стендовой стрельбе отложен на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Стрелкового союза России (ССР).

Изначально турнир должен был пройти в Казани с 30 мая по 7 июня. Также перенесены со второго по шестой этапы Кубка России по стендовой стрельбе и всероссийские соревнования по пулевой стрельбе в Якутске.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.