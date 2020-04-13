СБР планирует отобрать для централизованной подготовки к сезону 32 биатлонистов

МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Союз биатлонистов России (СБР) планирует включить 32 спортсменов в основную и резервную команды для прохождения централизованной подготовки к сезону-2020/21. Об этом ТАСС сообщил глава СБР Владимир Драчев.

"Пока придерживаемся стандартной схемы, при которой и в команду "А", и в команду "Б" войдут по восемь мужчин и по восемь женщин. Как будет дальше, в связи с нынешними событиями пока представить сложно", - сказал Драчев.

Традиционно состав биатлонистов на централизованную подготовку к новому сезону формируется с учетом результатов чемпионата России. Поскольку сейчас турнир провести не удалось - по причине пандемии коронавируса он был перенесен на ноябрь - команды будут сформированы правлением СБР.

Окончательный состав спортсменов для централизованной подготовки должен быть согласован с Министерством спорта России.