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Зимние олимпийские виды спорта

СБР планирует отобрать для централизованной подготовки к сезону 32 биатлонистов

В две команды войдут по восемь мужчин и по восемь женщин

МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Союз биатлонистов России (СБР) планирует включить 32 спортсменов в основную и резервную команды для прохождения централизованной подготовки к сезону-2020/21. Об этом ТАСС сообщил глава СБР Владимир Драчев.

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"Пока придерживаемся стандартной схемы, при которой и в команду "А", и в команду "Б" войдут по восемь мужчин и по восемь женщин. Как будет дальше, в связи с нынешними событиями пока представить сложно", - сказал Драчев.

Традиционно состав биатлонистов на централизованную подготовку к новому сезону формируется с учетом результатов чемпионата России. Поскольку сейчас турнир провести не удалось - по причине пандемии коронавируса он был перенесен на ноябрь - команды будут сформированы правлением СБР.

Окончательный состав спортсменов для централизованной подготовки должен быть согласован с Министерством спорта России.

Теги
Драчев, Владимир ПетровичЗимние олимпийские виды спорта
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