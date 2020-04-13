Гимнаст Найдин, у которого подозревали коронавирус, выписан из больницы в Солнечногорске

МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российский гимнаст Сергей Найдин, у которого не подтвердился коронавирус, выписан из больницы. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Найдин был отправлен в больницу Солнечногорска из учебно-тренировочного центра "Новогорск" 1 апреля, в этот же день вся команда была вынуждена покинуть базу. Позднее стало известно, что второй тест спортсмена на коронавирус оказался отрицательным. Коронавирус подозревали также у главного тренера сборной России Андрея Родионенко, однако два повторных теста оказались отрицательными.

"Он выписан, уходит сегодня оттуда, все хорошо, наконец-то это закончилось, - сказала Родионенко. - Он летит в Новосибирск, а туда за ним уже приедут родители. Сейчас решается вопрос, во сколько вылет. У него все нормально, он все время чувствовал себя хорошо, просто так получилось с первым тестом".

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.