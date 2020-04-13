Тренер Кабуков прокомментировал приглашение в сборную России по биатлону

МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Немецкий специалист Роберт Кабуков не удивлен тому, что стал главным кандидатом на пост старшего тренера мужской сборной России по биатлону. Об этом он рассказал ТАСС.

"Неожиданностью это не стало, поскольку каждый тренер, который имеет опыт работы на уровне Кубка мира, должен быть готов к тому, что ему может поступить предложение от той или иной команды. Больше мне бы сейчас ничего не хотелось говорить, поскольку сначала надо дождаться утверждения кандидатур", - сказал Кабуков.

Проект тренерского штаба на следующий сезон должен быть представлен правлению СБР до 20 апреля.

Кабуков родился в Сыктывкаре, ему 55 лет. В 1990-х он переехал в Германию, гражданином которой он стал в 2009 году. В сезоне-2011/12 работал с молодежной сборной России, после - в сборных Украины, Белоруссии и Казахстана.

Глава СБР Владимир Драчев выступил против приглашения Кабукова. С прошлого сезона страшим тренером мужской сборной России страны является Сергей Белозеров.