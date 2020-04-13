Athletic назвал Шипачева худшим из игроков НХЛ под 87-м номером

Помимо Шипачева в список вошли россияне Ян Голубовский (худший среди игравших под 5-м номером), Александр Суглобов (9), Андрей Зюзин (20), Евгений Грачев (78), Алексей Яшин (79), Энвер Лисин (81) и Никита Никитин (86).

Шипачев выступал за "Вегас" в сезоне-2017/18, сыграл за клуб три игры, после чего был отправлен в фарм-клуб, но отказался за него выступать и был дисквалифицирован без сохранения зарплаты. В ноябре 2017 года клуб расторг контракт с россиянином, а сам Шипачев подписал соглашение о завершении карьеры в НХЛ.

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, 33-летний Шипачев отметился 65 очками (17 голов + 48 передач) за московское "Динамо" в 61 матче регулярного чемпионата, став лучшим бомбардиром сезона. В плей-офф "Динамо" обыграло в серии первого раунда со счетом 4-2 столичный "Спартак", Шипачев набрал 8 очков (4+4). В течение карьеры Шипачев также выступал за череповецкую "Северсталь", "Белгород" и СКА, с которым дважды стал обладателем Кубка Гагарина. В составе сборной России Шипачев стал победителем чемпионата мира - 2014 и Олимпийских игр - 2018.