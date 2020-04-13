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КХЛ

Тренер Юрзинов сообщил, что ХК "Трактор" не ведет с ним переговоры о новом контракте

Действующий контракт 55-летнего специалиста с клубом истекает 30 апреля
Главный тренер "Трактора" Владимир Юрзинов - младший Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Главный тренер "Трактора" Владимир Юрзинов - младший
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Челябинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор" пока не ведет переговоры о продлении контракта с главным тренером команды Владимиром Юрзиновым - младшим. Об этом специалист рассказал ТАСС.

Действующий контракт 55-летнего специалиста с "Трактором" истекает 30 апреля. Юрзинов-младший возглавил команду 1 ноября 2019 года.

"У меня контракт до 30 апреля, пока ничего не ясно. Переговоров о продлении не было. По интересу других клубов были разговоры, но я пока сам не определился. Пока в раздумьях", - сказал Юрзинов.

"Трактор" по итогам прошедшего регулярного чемпионата занял 11-е место в таблице Восточной конференции и не сумел выйти в плей-офф.

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