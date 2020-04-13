"Сочи" в течение недели обсудит с Кокориным возврат части выданной авансом зарплаты

Сезон-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) не возобновится раньше 31 мая. В чемпионате России на данный момент сыграны 22 тура из 30 запланированных. В марте Кокорин, который зимой на правах аренды перешел из петербургского "Зенита" в клуб из Краснодарского края, в интервью YouTube-каналу "Красава" сообщил, что при переходе в "Сочи" он сразу получил зарплату за весь срок соглашения с клубом. 10 апреля клуб договорился с игроками и тренерским штабом о 50-процентном сокращении заработной платы за апрель на фоне пандемии коронавируса.

"Договоренность в клубе есть, а как технически это будет сделано с футболистом Кокориным, пока озвучивать не буду, - сказал Рубашко. - Обсуждал ли этот вопрос с ним? Нет, мы еще не разговаривали, сейчас пока есть чем заняться. Думаю, в течение этой недели обсудим".

В марте Кокорин в четырех матчах чемпионата России забил три гола и отдал одну результативную передачу и был признан лучшим игроком турнира по итогам месяца.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.