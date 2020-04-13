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Влияние коронавируса на спорт

"Сочи" в течение недели обсудит с Кокориным возврат части выданной авансом зарплаты

При переходе в клуб на правах аренды до конца сезона из "Зенита" футболист сразу получил зарплату за весь срок соглашения, в связи с пандемией краснодарская команда договорилась с игроками о снижении зарплат за апрель
Александр Кокорин Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Александр Кокорин
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба "Сочи" в течение недели обсудит с нападающим команды Александром Кокориным возврат части зарплаты, выданной авансом. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор сочинцев Дмитрий Рубашко.

Сезон-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) не возобновится раньше 31 мая. В чемпионате России на данный момент сыграны 22 тура из 30 запланированных. В марте Кокорин, который зимой на правах аренды перешел из петербургского "Зенита" в клуб из Краснодарского края, в интервью YouTube-каналу "Красава" сообщил, что при переходе в "Сочи" он сразу получил зарплату за весь срок соглашения с клубом. 10 апреля клуб договорился с игроками и тренерским штабом о 50-процентном сокращении заработной платы за апрель на фоне пандемии коронавируса.

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"Договоренность в клубе есть, а как технически это будет сделано с футболистом Кокориным, пока озвучивать не буду, - сказал Рубашко. - Обсуждал ли этот вопрос с ним? Нет, мы еще не разговаривали, сейчас пока есть чем заняться. Думаю, в течение этой недели обсудим".

В марте Кокорин в четырех матчах чемпионата России забил три гола и отдал одну результативную передачу и был признан лучшим игроком турнира по итогам месяца.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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