{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Биатлонистка Халиуллина выписана из больницы после выздоровления от коронавируса

Спортсменка была доставлена в больницу Саратова 27 марта с подозрением на коронавирус

МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Чемпионка мира по биатлону среди юниоров Анастасия Халиуллина выписана из больницы, где она лечилась после заражения коронавирусом. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

На эту тему
Гимнаст Найдин, у которого подозревали коронавирус, выписан из больницы в Солнечногорске

Халиуллина вместе с ее матерью Екатериной Халиуллиной были доставлены в больницу Саратова 27 марта с подозрением на коронавирус. 4 апреля второй тест подтвердил наличие у спортсменки инфекции.

"Меня выписали, есть два отрицательных теста", - сказала Халиуллина.

21-летняя биатлонистка считает, что заразиться коронавирусом она могла в аэропорту, когда возвращалась в Россию из Австрии.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
РФС начал сбор информации для разработки вариантов поддержки клубов
Основная цель федерации - не допустить прекращения существования команд
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС