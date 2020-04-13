Биатлонистка Халиуллина выписана из больницы после выздоровления от коронавируса

МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Чемпионка мира по биатлону среди юниоров Анастасия Халиуллина выписана из больницы, где она лечилась после заражения коронавирусом. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

Гимнаст Найдин, у которого подозревали коронавирус, выписан из больницы в Солнечногорске

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Халиуллина вместе с ее матерью Екатериной Халиуллиной были доставлены в больницу Саратова 27 марта с подозрением на коронавирус. 4 апреля второй тест подтвердил наличие у спортсменки инфекции.

"Меня выписали, есть два отрицательных теста", - сказала Халиуллина.

21-летняя биатлонистка считает, что заразиться коронавирусом она могла в аэропорту, когда возвращалась в Россию из Австрии.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.