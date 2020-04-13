Нападающий клуба НХЛ "Баффало" Соботка имеет несколько предложений из КХЛ

ТАСС, 13 апреля. Чешский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало" Владимир Соботка получил несколько предложений о контракте от команд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом заявил агент 32-летнего игрока Роберт Шпаленка, комментарий которого приводит пресс-служба Федерации хоккея Чехии.

В текущем сезоне НХЛ, который приостановлен из-за коронавируса, Соботка провел 16 матчей, забросив одну шайбу и отдав две голевые передачи. Хоккеист не играл с ноября, когда получил травму. Действующее соглашение игрока с клубом истекает 30 июня.

"Он усердно тренируется, если чемпионат продолжится, то он будет готов играть, к следующему сезону он будет полностью готов, - сказал агент. - Владимир оценит все варианты, он также открыт для предложений из Европе. В июле ему будет 33 года, у него большой опыт, потенциальные претенденты на игрока это хорошо знают. Были некоторые варианты из КХЛ, но пока клубы не проявили должную инициативу".

До "Баффало" Соботка выступал в НХЛ за "Бостон" и "Сент-Луис", также он представлял чешскую "Славию". С 2014 по 2017 год чешский хоккеист играл в КХЛ в составе омского "Авангарда", набрав за это время 116 очков (41 шайба + 75 передач) в 156 матчах (регулярный чемпионат + плей-офф).