Матыцин проведет совещания с руководителями органов исполнительной власти в области спорта

ТАСС, 13 апреля. Министр спорта России Олег Матыцин проведет совещания в режиме видеоконференций с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

Совещания будут проходить с 14 по 17 апреля. Основными вопросами обсуждения станут ситуация с пандемией коронавируса, реализация федерального проекта "Спорт - норма жизни" и федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы". Также будут рассмотрены вопросы, касающиеся проекта стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года.

Сообщается, что 14 апреля Матыцин проведет совещание с руководителями органов исполнительной власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта Уральского, Дальневосточного и Сибирского федеральных округов, 15 апреля - Центрального и Поволжского федеральных округов, 16 апреля - Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, 17 апреля - Северо-Западного федерального округа.