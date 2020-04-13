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Влияние коронавируса на спорт

Паунд считает, что МОК должен быть готов к влиянию пандемии на зимние ОИ-2022

Паунд отметил, что МОК должен приложить все усилия для финансовой помощи спортивным федерациям в случае реальной необходимости
Член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд EPA/SALVATORE DI NOLFI
Описание
Член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд
© EPA/SALVATORE DI NOLFI

ТАСС, 13 апреля. Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил, что организация должна рассмотреть вариант, при котором пандемия коронавируса может повлиять на подготовку к зимним Олимпийским играм в Пекине 2022 года. Комментарий Паунда приводит портал Inside the Games.

Проведение Игр в Пекине запланировано на 4-20 февраля 2022 года. Ранее из-за пандемии были перенесены Олимпийские игры в Токио с 2020 на 2021 год, они пройдут с 23 июля по 8 августа.

"МОК должен учитывать общие последствия такого нежелательного сценария, при котором пандемия может повлиять на подготовку не только к Играм в Токио, но и к Олимпиаде в Пекине, что приведет к ощутимым финансовым потерям. Я уверен, что МОК оценивает все последствия и сделает все возможное, чтобы помочь спортивным федерациям и другим заинтересованным сторонам в случае реальной необходимости", - заявил Паунд.

Некоторые спортивные федерации обратились к МОК с просьбой заранее выплатить предполагаемую часть дохода от проведения Олимпийских игр, чтобы покрыть финансовые трудности, возникшие в связи с переносом, однако Паунд заявил, что этот вопрос "нуждается в детальном изучении". "Мы не можем заранее выплатить суммы доходов, которые затем в реальности могут быть не получены. Также не стоит исключать вариант, при котором из-за получения выплат заранее федерации превысят свои финансовые планы, что приведет к росту долгов", - сказал Паунд.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли.

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Влияние коронавируса на спорт
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