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Футбол в России

Футболист "Зенита" Смольников может продолжить карьеру в Европе или MLS

Контракт защитника с петербургским клубом истекает летом 2020 года
Игорь Смольников Егор Алеев/ТАСС
Описание
Игорь Смольников
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Защитник футбольного клуба "Зенит" Игорь Смольников ведет переговоры о продлении истекающего контракта, при этом у игрока есть предложения из европейских чемпионатов и клуба североамериканской Главной лиги футбола (MLS). Об этом ТАСС сообщил агент 31-летнего футболиста Александр Маньяков.

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Сезон-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) был приостановлен 17 марта сроком до 10 апреля из-за пандемии коронавируса, однако 1 апреля Российский футбольный союз принял решение продлить приостановку всех футбольных соревнований до 31 мая. Чемпионат России был приостановлен после 22-го тура из 30 запланированных. "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 50 очков и опережая идущий вторым московский "Локомотив" на девять очков.

"Ведем переговоры с "Зенитом", но есть альтернативные варианты, - сказал Маньяков. - Рассматриваем их и ждем, когда пандемия закончится, для того, чтобы наступила конкретика со всех сторон. Есть варианты и в премьер-лиге, и в Европе, и в MLS. Просто сейчас ждем, как все обернется с коронавирусом - когда будет понимание, какой из чемпионатов когда стартует, как будут выполняться контрактные обязательства Игоря перед "Зенитом" и наоборот".

"Есть очень много моментов, от нас они не зависят", - добавил собеседник агентства.

Смольников выступает за "Зенит" с лета 2013 года. В составе сине-бело-голубых защитник по два раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также стал обладателем Кубка России. За это время он принял участие в 195 матчах во всех турнирах, забив 10 мячей и сделав 21 голевую передачу. Действующий контракт Смольникова с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2020 года.

Теги
Российский футбол
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