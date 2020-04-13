ФГР рассмотрит варианты возобновления чемпионатов России по гандболу после 24 апреля

ТАСС, 13 апреля. Федерация гандбола России (ФГР) примет решение о возможности возобновления мужского и женского чемпионатов России по гандболу после 24 апреля. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Российские соревнования по гандболу были приостановлены 17 марта на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. В мужском и женском чемпионатах России успели завершиться групповые этапы, матчи плей-офф не стартовали. Решение о возможности возобновления турниров будет принято при условии улучшения эпидемиологической ситуации, а также после заседания исполкома Европейской федерации гандбола (EHF) 24 апреля, итоги которого позволят ФГР точнее сформировать календарь на сезон.

"Сейчас ФГР прорабатывает различные сценарии по проведению чемпионатов страны. Если обстановка с распространением вируса и снятием ограничительных мер позволит командам провести качественную подготовку, то финальные этапы чемпионатов могут пройти в том или ином формате в июне. Не исключается и вариант с досрочным завершением чемпионатов России и признанием результатов предварительных раундов итоговыми. При этом "Финал четырех" Кубка России среди женщин планируется провести в конце лета или начале осени", - говорится в заявлении ФГР.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148.