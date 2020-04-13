СМИ: "Реал" поборется с "Барселоной" за футболиста "Арсенала" Обамеянга

ТАСС, 13 апреля. Испанский футбольный клуб "Реал" заинтересован в трансфере габонского нападающего английского "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Sun.

По информации источника, мадридский клуб рассматривает 30-летнего габонца в качестве замены ушедшему летом 2018 года в итальянский "Ювентус" португальцу Криштиану Роналду. Также на Обамеянга претендует лидер чемпионата Испании "Барселона" (сезон прерван из-за коронавируса).

В сезоне-2019/20 Обамеянг провел 32 матча за лондонский клуб, забив 20 мячей и отдав одну голевую передачу во всех турнирах. В прошлом сезоне он забил 22 мяча в чемпионате Англии и вместе с нападающими "Ливерпуля" Мохаммедом Салахом и Садио Мане разделил звание лучшего бомбардира сезона.

Обамеянг перешел в "Арсенал" зимой 2018 года из немецкой "Боруссии" (Дортмунд), по информации портала Transfermarkt, сумма трансфера составила около €63 млн. В составе немецкого клуба габонец также становился лучшим бомбардиром национального чемпионата. До этого он представлял итальянский "Милан" и французский "Сент-Этьен", а также выступал на правах аренды в чемпионате Франции за "Дижон", "Лилль" и "Монако".