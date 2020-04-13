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Футбол в Испании

"Барселона" планирует подать в суд на бывшего вице-президента клуба

Бывший вице-президент клуба Русо заявил, что кто-то из руководства клуба причастен к воровству средств из клубной казны

ТАСС, 13 апреля. Испанская "Барселона" намерена подать в суд на ее бывшего вице-президента Эмили Русо, ранее заявившего о коррупции внутри футбольного клуба. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Ранее стало известно, что шесть членов совета директоров "Барселоны" подали в отставку, среди них был и Русо. Позднее он заявил, что кто-то из руководства клуба причастен к воровству средств из клубной казны.

"Совет директоров ["Барселоны"] категорически отрицает любые действия, которые могут быть классифицированы как коррупционные, и намерен подать иск в суд, - говорится в сообщении. - "Барселона" не может мириться с обвинениями, которые наносят серьезный ущерб имиджу организации. Дело, которое будет возбуждено, защищает репутацию клуба и его работников".

"Барселона" - один из самых титулованных клубов мира, команда является 26-кратным чемпионом Испании, 30-кратным обладателем кубка и 13-кратным - суперкубка страны, пятикратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным обладателем Суперкубка УЕФА, четырехкратным - Кубка обладателей кубков, трехкратным победителем клубного чемпионата мира.

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