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Евро-2020

Сорокин: Петербург в 2021 году успеет перенастроиться с финала Лиги чемпионов на ЧЕ

Решающий матч главного европейского турнира должен пройти в конце мая, а во второй декаде июня стартует чемпионат Европы
Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 14 апреля. Санкт-Петербургу хватит времени, чтобы в 2021 году перенастроиться с проведения финала Лиги чемпионов на организацию чемпионата Европы по футболу. Такое мнение в эфире телеканала "Россия 24" высказал генеральный директор российской части перенесенного на 2021 год из-за пандемии коронавируса Евро-2020 Алексей Сорокин.

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Санкт-Петербург в сентябре 2019 года получил право принять финал Лиги чемпионов сезона-2020/21. Решающая игра главного международного клубного турнира должна состояться в конце мая 2021 года. В начале лета российский город примет четыре матча чемпионата Европы - три игры группового раунда, а также одну из встреч 1/4 финала турнира.

"Две недели - это немного, но в то же время этого достаточно, чтобы перенастроить стадион и город под новый турнир. Конечно, будет нужно сменить брендинг, фирменный стиль и все украшения в городе, потому что к финалу Лиги чемпионов есть достаточно строгие требования - город должен жить финалом", - сказал Сорокин.

Санкт-Петербург впервые в истории примет финал Лиги чемпионов. Ранее в городе на стадионе "Санкт-Петербург" были сыграны четыре матча Кубка конфедераций - 2017, включая финал турнира, а также семь игр чемпионата мира - 2018, в том числе один из полуфиналов и матч за третье место.

Теги
Сорокин, Алексей ЛеонидовичЕвро-2020
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