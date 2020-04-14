СМИ: шведская ледовая арена будет переоборудована в морг

ТАСС, 14 апреля. Арена молодежной команды шведского хоккейного клуба "Юргордена" из Стокгольма будет переоборудована в морг на время пандемии коронавируса. Об этом сообщает шведская газета Expressen.

Отмечается, что аналогичным образом могут быть переоборудованы и другие арены Стокгольма. Данная мера может стать необходимой в случае нехватки мест в моргах города.

"Сейчас у нас есть свободные места для 335 умерших, существует возможность найти места еще для 500-700 скончавшихся, - заявил глава окружного совета Стокгольма Йоаким Ярнрид. - Мы связались с администрацией кладбищ и властями Стокгольма по возможности использования ледовых арен в качестве моргов".

Вспышка вызываемого им заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В мире коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, свыше 119 тыс. умерли. В Швеции зафиксировано более 10 тыс. случаев заражения, свыше 900 человек скончались.