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Влияние коронавируса на спорт

Бронзовый призер ЧМ-2018 Феллайни вылечился от коронавируса

Игрок китайского футбольного клуба "Шаньдун Лунэн" был инфицирован 22 марта

ТАСС, 14 апреля. Тест на коронавирус полузащитника китайского футбольного клуба "Шаньдун Лунэн" Маруана Феллайни показал отрицательный результат, после чего игрок был выписан из больницы. Об этом сообщает AFP.

Теперь 32-летнему бельгийцу предстоит пробыть две недели на карантине. Клуб объявил о том, что Феллайни инфицирован коронавирусом 22 марта, бельгиец стал первым игроком чемпионата Китая с подобным диагнозом.

До переезда в Китай он выступал за бельгийский "Стандард", английские "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед", став с последним обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка английской лиги и победителем Лиги Европы. В составе сборной Бельгии Феллайни стал бронзовым призером чемпионата мира - 2018.

Вспышка вызываемого им заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В мире коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, свыше 119 тыс. умерли. Всего в Китае зафиксировано более 83 тыс. случаев заражения, 3345 человек скончались.

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Влияние коронавируса на спорт
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