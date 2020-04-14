Морозов: все клубы КХЛ, кроме "Адмирала", подтвердили участие в следующем сезоне

ТАСС, 14 апреля. Все клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), за исключением владивостокского "Адмирала", подтвердили участие в сезоне-2020/21. Об этом сообщил президент лиги Алексей Морозов, комментарий которого приводит пресс-служба КХЛ.

1 апреля "Адмирал" выпустил заявление, что клуб не сыграет в следующем сезоне КХЛ. Профессиональные клубы Приморского края из-за распространения коронавируса приостанавливают заключение контрактов со спортсменами на сезон-2020/21. Средства, которые были предусмотрены на их финансирование, будут перенаправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

"К сожалению, объявил о своем неучастии "Адмирал", с остальными клубами, в том числе и теми, которые упоминались в СМИ как "проблемные", мы общались. Все подтвердили свое участие, - сказал Морозов. -. Разговаривали мы и с руководством регионов наших клубов, готовимся начать [сезон] в сентябре. Конечно, все будет зависеть от развития ситуации с эпидемией".

В следующем сезоне примут участие 23 клуба. В настоящее время ведется работа над структурой нового сезона.

Сезон-2019/20 был досрочно завершен 25 марта в связи с невозможностью проведения матчей в неблагоприятных эпидемиологических условиях, а также отказом финского "Йокерита" и казахстанского "Барыса" от дальнейшего участия. Турнир был остановлен после первого раунда плей-офф.