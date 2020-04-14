Пандемия сорвала заседание совета Союза биатлонистов России

МОСКВА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Союз биатлонистов России (СБР) из-за ситуации с распространением коронавируса вынужден отказаться от проведения в мае заседания совета организации. Об этом ТАСС сообщил глава СБР Владимир Драчев.

В совет СБР входят 48 представителей региональных федераций биатлона, которых избрали в 2018 году сроком на четыре года.

"В этому году было запланировано провести заседание совета СБР, оно должно было состояться после майских праздников. На этом заседании мы должны были обсудить то, что было сделано за два года, достижения и ошибки, развитие биатлона в регионах. Но пандемия коронавируса этому помешала", - сказал Драчев.

Глава СБР не исключил, что совет может собраться в ноябре, во время чемпионата России в Ханты-Мансийске.

Драчев был избран президентом СБР в мае 2018 года. 1 апреля ветераны биатлона обратились к нему с просьбой добровольно покинуть пост президента организации в связи с накопившимися в российском биатлоне проблемами. Драчев ответил отказом. Министр спорта России Олег Матыцин, комментируя ситуацию, заявил, что для предотвращения подобных ситуаций спортивным федерациям необходимо регулярно проводить конференции, на которых есть возможность обсуждать насущные проблемы.