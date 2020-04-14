{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировой футбол

В Бразилии во время сеанса физиотерапии умер 22-летний футболист

Тьяго Кортес восстанавливался от травмы колена

ТАСС, 14 апреля. Защитник бразильского футбольного клуба "Гуарани Баже" Тьяго Кортес скончался в возрасте 22 лет. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Globoesporte.

Трагедия произошла в понедельник. Кортес, восстанавливавшийся после травмы колена, отправился в одну из больниц на физиотерапию. Во время нее игроку стало плохо, и он скончался. Официальное заключение врачей о причинах смерти Кортеса пока не опубликовано.

"Я был озадачен: утром Тьяго связался с нами, чтобы поговорить о физиотерапии, - сказал президент клуба Тато Морейра. - Я поговорил с его сестрой и передал в клуб распоряжение семьи. Он был хорошим парнем, мы все опечалены произошедшем".

Теги
Мировой футбол
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Косторная считает, что ей придется заново учиться кататься после окончания пандемии
По словам спортсменки, фигуристам будет непросто вернуться на лед после длительного перерыва
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС