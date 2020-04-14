В Бразилии во время сеанса физиотерапии умер 22-летний футболист

ТАСС, 14 апреля. Защитник бразильского футбольного клуба "Гуарани Баже" Тьяго Кортес скончался в возрасте 22 лет. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Globoesporte.

Трагедия произошла в понедельник. Кортес, восстанавливавшийся после травмы колена, отправился в одну из больниц на физиотерапию. Во время нее игроку стало плохо, и он скончался. Официальное заключение врачей о причинах смерти Кортеса пока не опубликовано.

"Я был озадачен: утром Тьяго связался с нами, чтобы поговорить о физиотерапии, - сказал президент клуба Тато Морейра. - Я поговорил с его сестрой и передал в клуб распоряжение семьи. Он был хорошим парнем, мы все опечалены произошедшем".