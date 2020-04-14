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КХЛ

Вратарь рижского клуба КХЛ "Динамо" Салак покинет команду

Действующий контракт 33-летнего игрока с "Динамо" истекает 30 апреля

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Чешский вратарь рижского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" Александр Салак покинет команду по истечении срока контракта. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Игорь Парашкин.

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Действующий контракт 33-летнего Салака с "Динамо" истекает 30 апреля. Трансферное окно в КХЛ открывается 1 мая.

"Салак точно покинет Ригу. Мы рассматриваем все варианты продолжения карьеры", - сказал Парашкин.

В завершившемся регулярном чемпионате Салак провел 32 матча, в которых одержал восемь побед, дважды сыграв "на ноль". Чешский вратарь пропускал в среднем по 2,52 шайбы за игру и отражал 91,2% бросков. Рижское "Динамо" заняло 11-е место в турнирной таблице Западной конференции и не сумело выйти в плей-офф.

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