Лучший бомбардир чемпионата Швеции по хоккею Нильссон перейдет в "Сочи"

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Самый результативный игрок чемпионата Швеции сезона-2019/20 Маркус Нильссон, выступающий за "Ферьестад", продолжит карьеру в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи". Об этом ТАСС сообщил агент игрока Игорь Парашкин.

Трансферное окно в КХЛ откроется 1 мая.

"Маркус Нильссон будет играть в "Сочи". Стороны договорились о контракте", - сказал Парашкин.

Ранее шведские СМИ сообщали о том, что другой нападающий "Ферьестада", Линус Юханссон, отказался от перехода в "Сочи" из-за ситуации с коронавирусом. "Это была искусственно придуманная ситуация, которая не соответствует действительности. Есть предварительная договоренность, которую никто не отменяет. С 1 мая контракт будет заключен", - отметил Парашкин.

28-летний Нильссон в нынешнем сезоне чемпионата Швеции набрал 54 (12 шайб + 42 результативные передачи) очка в 50 матчах. В активе 27-летнего Юханссона 28 (9+19) очков в 49 встречах.