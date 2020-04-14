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Влияние коронавируса на спорт

Агапитов: чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве отложен до осени

Ранее турнир был перенесен из-за коронавируса с апреля на июнь
Глава ФТАР Максим Агапитов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Глава ФТАР Максим Агапитов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Чемпионат Европы по тяжелой атлетике, который должен пройти в 2020 году в Москве, перенесен с июня на осень. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

В марте Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) объявила о переносе турнира, который должен был состояться с 4 по 12 апреля, на период с 13 по 21 июня. В связи с пандемией коронавируса турнир не сможет состояться и в эти сроки.

"Все понимают, что в данной ситуации страны все заблокированы, не представляется возможным всех собрать. И Москва заблокирована, и ясно, что ситуация не поменяется в ближайшее время. В беседе с генеральным секретарем европейской федерации [тяжелой атлетики] я обозначил, что турнир надо переносить, потому что осталось два месяца до обозначенных дат. Естественно, в такой ситуации мы не можем что-либо делать, поэтому я предложил октябрь", - сообщил Агапитов.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли.

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Агапитов, Максим ОктябриновичВлияние коронавируса на спорт
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