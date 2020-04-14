Косторная считает, что ей придется заново учиться кататься после окончания пандемии

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Чемпионка Европы российская фигуристка Алена Косторная считает, что ей будет непросто вернуть прежнее чувство льда после перерыва, связанного с закрытием катков и специализированных школ из-за пандемии коронавируса. Об этом фигуристка рассказала ТАСС.

19 марта группа Этери Тутберидзе, в которой тренируется 16-летняя Косторная, временно прекратила тренировки из-за ограничительных мер по профилактике распространения коронавируса.

"У нас такого не было раньше. Думаю, как и все, когда выйду на лед, буду практически заново учиться кататься. Такой перерыв. Это нам несвойственно. Но придется как-то с этим справляться", - сказала фигуристка.

Косторная дебютировала на взрослом уровне в сезоне-2019/20. Она выиграла все турниры на международном уровне, завоевав золотые медали на этапах Гран-при и в финале серии, а также на чемпионате Европы. Единственным турниром в сезоне, на котором ей не удалось занять первое место, стал чемпионат России. Ей принадлежат мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме выступлений (247,59).