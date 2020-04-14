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Влияние коронавируса на спорт

Косторная считает, что ей придется заново учиться кататься после окончания пандемии

По словам спортсменки, фигуристам будет непросто вернуться на лед после длительного перерыва
Алена Косторная Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Алена Косторная
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Чемпионка Европы российская фигуристка Алена Косторная считает, что ей будет непросто вернуть прежнее чувство льда после перерыва, связанного с закрытием катков и специализированных школ из-за пандемии коронавируса. Об этом фигуристка рассказала ТАСС.

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19 марта группа Этери Тутберидзе, в которой тренируется 16-летняя Косторная, временно прекратила тренировки из-за ограничительных мер по профилактике распространения коронавируса.

"У нас такого не было раньше. Думаю, как и все, когда выйду на лед, буду практически заново учиться кататься. Такой перерыв. Это нам несвойственно. Но придется как-то с этим справляться", - сказала фигуристка.

Косторная дебютировала на взрослом уровне в сезоне-2019/20. Она выиграла все турниры на международном уровне, завоевав золотые медали на этапах Гран-при и в финале серии, а также на чемпионате Европы. Единственным турниром в сезоне, на котором ей не удалось занять первое место, стал чемпионат России. Ей принадлежат мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме выступлений (247,59).

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