Агапитов: перенос московского ЧЕ по тяжелой атлетике повлияет на сроки чемпионата России

Во вторник стало известно о том, что чемпионат Европы отложен на осень. Изначально турнир должен был состояться с 4 по 12 апреля, но был перенесен на период с 13 по 21 июня. В связи с пандемией коронавируса турнир не сможет состояться и в эти сроки. Проведение чемпионата России было запланировано на 22-29 июня в Грозном.

"Все эти мероприятия привязаны логически и практически к международным стартам, поэтому после того, как обозначится чемпионат Европы, мы будем от этого отталкиваться. Я думаю, что да [чемпионат России будет перенесен], если проведение чемпионата Европы будет возможно. Если мы определим на исполкоме, что это будет октябрь, то значит август-сентябрь - вот эти сроки будем рассматривать и туда переносить чемпионат России", - отметил Агапитов.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли.