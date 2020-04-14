Агапитов: перенос московского ЧЕ по тяжелой атлетике повлияет на сроки чемпионата России

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Возможный перенос на октябрь чемпионата Европы по тяжелой атлетике окажет влияние на даты проведения чемпионата России. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.
Во вторник стало известно о том, что чемпионат Европы отложен на осень. Изначально турнир должен был состояться с 4 по 12 апреля, но был перенесен на период с 13 по 21 июня. В связи с пандемией коронавируса турнир не сможет состояться и в эти сроки. Проведение чемпионата России было запланировано на 22-29 июня в Грозном.
"Все эти мероприятия привязаны логически и практически к международным стартам, поэтому после того, как обозначится чемпионат Европы, мы будем от этого отталкиваться. Я думаю, что да [чемпионат России будет перенесен], если проведение чемпионата Европы будет возможно. Если мы определим на исполкоме, что это будет октябрь, то значит август-сентябрь - вот эти сроки будем рассматривать и туда переносить чемпионат России", - отметил Агапитов.
Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли.