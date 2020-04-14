{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг в спорте

РУСАДА с января по март взяло почти 3 тыс. допинг-проб

Больше всех допинг-тестов сдали легкоатлеты

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по март 2019 года взяло более 2750 допинг-проб. Об этом заявил глава РУСАДА Юрий Ганус во время онлайн-конференции, организованной ТАСС.

На эту тему
Ганус: РУСАДА продолжает работу, несмотря на пандемию коронавируса

РУСАДА на время пандемии коронавируса приостановило тестирование спортсменов, однако организация продолжает работу по планированию их проверки на допинг.

"Краткие итоги за первый квартал 2020 года. Эти показатели более чем впечатляющие: на начало апреля отобрано 2755 проб. Для данного периода это очень высокий показатель", - сказал Ганус.

"Лидером программы тестирования традиционно является легкая атлетика", - подчеркнул он.

Теги
Допинг
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
РУСАДА возобновит тестирование сразу после окончания режима самоизоляции
Из-за пандемии коронавируса агентство перешло на удаленную работу и временно приостановило тестирование
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС