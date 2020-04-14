РУСАДА с января по март взяло почти 3 тыс. допинг-проб

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по март 2019 года взяло более 2750 допинг-проб. Об этом заявил глава РУСАДА Юрий Ганус во время онлайн-конференции, организованной ТАСС.

РУСАДА на время пандемии коронавируса приостановило тестирование спортсменов, однако организация продолжает работу по планированию их проверки на допинг.

"Краткие итоги за первый квартал 2020 года. Эти показатели более чем впечатляющие: на начало апреля отобрано 2755 проб. Для данного периода это очень высокий показатель", - сказал Ганус.

"Лидером программы тестирования традиционно является легкая атлетика", - подчеркнул он.