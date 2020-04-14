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Допинг в спорте

Почти 100 тысяч российских спортсменов прошли антидопинговые курсы РУСАДА за последний год

Генеральный директор агентства Юрий Ганус отметил, что необходимо работать со спортсменами в этом направлении в раннем возрасте

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Около 100 тысяч российских спортсменов получили сертификаты по антидопинговым курсам Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус на онлайн-конференции, организованной ТАСС.

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В течение года также прошли курсы ряд тренеров и родителей спортсменов.

"Отмечу по этому году образование. Показатели по образовательным программам впечатляют. У нас за этот год прошли антидопинговые курсы и получили сертификаты 16 435 тренеров, 97 146 спортсменов, 4 тысячи родителей", - заявил Ганус.

"Нужно начинать работу с ранними возрастами. Спортсменов, которые определились с выбором, сложнее перевоспитывать", - добавил он.

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