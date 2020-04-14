Ганус: перерыв в тестировании может вылиться в увеличение количества допинг-нарушений

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Перерыв в допинг-тестировании спортсменов на время пандемии коронавируса может привести к увеличению числа нарушений. Об этом сообщил генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус на онлайн-конференции, организованной ТАСС.

Из-за пандемии коронавируса РУСАДА перешло на удаленную работу и временно приостановило тестирование. При этом агентство продолжает работу по планированию.

"Мы не можем гарантировать это (что пауза в тестировании не приведет к увеличению количества положительных проб после его возобновления - прим. ТАСС), это зависит от дисциплины и самоорганизации спортсменов и тех, кто работает рядом, - сказал Ганус. - Но наш контрооль не ослабнет - мы будем выходить с большой программой ретроспективного анализа. Анализ паспортов крови, гематологический профиль спортсмена, будем работать по атипичным показателям. В определенной степени это (пауза в тестировании) может повлиять, но мы работаем в юрисдикции, которая проходит тяжелые испытания".

"Но у нас есть однозначное понимание, что мы будем делать, как работать, на чем фокусировать внимание", - добавил глава РУСАДА.