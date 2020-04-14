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Влияние коронавируса на спорт

РУСАДА намерено приобрести костюмы биологической защиты для инспекторов допинг-контроля

Российское антидопинговое агентство на время пандемии коронавируса приостановило тестирование спортсменов, однако организация продолжает работу по планированию их проверки на допинг

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) намерено приобрести костюмы биологической защиты для инспекторов допинг-контроля, когда им будет разрешено возобновить забор проб. Об этом заявил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус во время онлайн-конференции, организованной ТАСС.

РУСАДА на время пандемии коронавируса приостановило тестирование спортсменов, однако организация продолжает работу по планированию их проверки на допинг.

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"Для критических случаев такие варианты есть. Вопрос в том, что сейчас не хватает таких костюмов даже для врачей", - сказал Ганус.

"Задачи такие есть, но это будет осуществляться на выходе [из кризиса]. На данный момент мы следуем рекомендациям правительства. Мы призываем всех наших спортсменов беречь себя. Спортсмены - это наш капитал", - подчеркнул он.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли.

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Влияние коронавируса на спорт
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