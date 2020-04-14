РУСАДА возобновит тестирование сразу после окончания режима самоизоляции

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) возобновит работу по тестированию спортсменов сразу после окончания режима самоизоляции. Об этом сообщил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус на онлайн-конференции, организованной ТАСС.

Из-за пандемии РУСАДА перешло на удаленную работу и временно приостановило тестирование. При этом агентство продолжает работу по планированию.

"У нас проходят совещания на постоянной основе, без выходных, - сказал Ганус. - Планирование работы по тестированию, анализ мы ведем. Как только нам станут известны планы мероприятий, и вне зависимости от них, мы будем работать по нашим собственным программам по борьбе с допингом".

За время пандемии коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21102 случая заражения, выздоровели 1694 человека, умерли 170.