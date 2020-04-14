{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

РУСАДА возобновит тестирование сразу после окончания режима самоизоляции

Из-за пандемии коронавируса агентство перешло на удаленную работу и временно приостановило тестирование

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) возобновит работу по тестированию спортсменов сразу после окончания режима самоизоляции. Об этом сообщил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус на онлайн-конференции, организованной ТАСС.

На эту тему
Ганус: перерыв в тестировании может вылиться в увеличение количества допинг-нарушений

Из-за пандемии РУСАДА перешло на удаленную работу и временно приостановило тестирование. При этом агентство продолжает работу по планированию.

"У нас проходят совещания на постоянной основе, без выходных, - сказал Ганус. - Планирование работы по тестированию, анализ мы ведем. Как только нам станут известны планы мероприятий, и вне зависимости от них, мы будем работать по нашим собственным программам по борьбе с допингом".

За время пандемии коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21102 случая заражения, выздоровели 1694 человека, умерли 170.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
НХЛ продлила период самоизоляции до 30 апреля
Регулярный чемпионат был приостановлен 12 марта на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС