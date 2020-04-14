Бывший баскетболист ЦСКА Де Коло включен в символическую команду десятилетия Евролиги

ТАСС, 14 апреля. Французский баскетболист турецкого "Фенербахче" Нандо Де Коло вошел в символическую сборную десятилетия (с 2010 по 2019 год) Евролиги. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Француз выступает за "Фенербахче" с лета 2019 года. В текущем сезоне Евролиги, приостановленном из-за коронавируса, 32-летний защитник провел 24 матча, в которых в среднем набирал по 15,9 очка, делал по 3 подбора и по 3 передачи. До перехода в турецкий клуб Де Коло играл за московский ЦСКА, в котором провел пять сезонов.

В составе российского клуба француз дважды выиграл Евролигу (2016, 2019), в 2016 году стал самым ценным игроком сезона и "Финала четырех". Де Коло также провел два сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где он был выбран "Сан-Антонио" на драфте 2009 года во втором раунде под общим 53-м номером. Всего он провел 119 матчей в НБА, выходя на паркет за "Сан Антонио" и "Торонто".

В составе сборной Франции Де Коло стал бронзовым призером чемпионата мира 2019 года. Помимо этого, на его счету золото чемпионата Европы (2013), а также серебряные (2011) и бронзовые (2015) медали европейских первенств.

Де Коло стал последним баскетболистом, выбранным в символическую сборную десятилетия. Ранее в нее были включены грек Димитрис Диамантидис, словенец Лука Дончич, американец Кайл Хайнс, выступающий сейчас за ЦСКА, испанец Хуан Карлос Наварро и серб Милош Теодосич, ранее игравший за армейский клуб.