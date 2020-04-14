Тренер Нурмагомедова: бой с Гейджи имеет больше шансов пройти, чем поединок с Фергюсоном

Ранее Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) объявил о переносе турниров после обращения от компаний ESPN и Disney с просьбами не проводить мероприятия. Турнир UFC 249 должен был пройти 18 апреля в индейской резервации в штате Калифорния, его возглавил бы поединок между Фергюсоном и Гейджи за титул временного чемпиона организации в легком весе. Изначально турнир планировали провести в Нью-Йорке, главным его поединком организация назначила титульный бой между чемпионом в легком весе Нурмагомедовым и Фергюсоном. Однако Нурмагомедов позже отказался от выступления из-за пандемии коронавируса, его заменил Гейджи.

"Если бы выбор был за мной, то я бы выбрал Гейджи, потому что я хочу уверенность, что бой состоится. И только по этой причине я бы предпочел Гейджи, а не кого-либо другого. Все только из-за того, что случилось до этого, но мое мнение может позднее поменяться", - заявил Мендес.

Поединок Нурмагомедов - Фергюсон не может состояться уже несколько лет, изначально бой был запланирован на декабрь 2015 года, однако россиянин снялся из-за травмы. Поединок перенесли на апрель 2016 года, но тогда уже американец не смог выйти в октагон из-за проблем с легкими. В 2017 году Нурмагомедов был госпитализирован, а в 2018 году Фергюсон травмировал колено и снялся с боя.