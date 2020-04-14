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Тренер Нурмагомедова: бой с Гейджи имеет больше шансов пройти, чем поединок с Фергюсоном

Бой Нурмагомедов - Фергюсон не может состояться уже несколько лет, изначально бой был запланирован на декабрь 2015 года

ТАСС, 14 апреля. Бой Хабиба Нурмагомедова против американца Джастина Гейджи имеет больше шансов состояться, чем поединок против другого представителя США Тони Фергюсона. Такое мнение выразил тренер российского спортсмена Хавьер Мендес в своем Youtube-подкасте.

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Ранее Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) объявил о переносе турниров после обращения от компаний ESPN и Disney с просьбами не проводить мероприятия. Турнир UFC 249 должен был пройти 18 апреля в индейской резервации в штате Калифорния, его возглавил бы поединок между Фергюсоном и Гейджи за титул временного чемпиона организации в легком весе. Изначально турнир планировали провести в Нью-Йорке, главным его поединком организация назначила титульный бой между чемпионом в легком весе Нурмагомедовым и Фергюсоном. Однако Нурмагомедов позже отказался от выступления из-за пандемии коронавируса, его заменил Гейджи.

"Если бы выбор был за мной, то я бы выбрал Гейджи, потому что я хочу уверенность, что бой состоится. И только по этой причине я бы предпочел Гейджи, а не кого-либо другого. Все только из-за того, что случилось до этого, но мое мнение может позднее поменяться", - заявил Мендес.

Поединок Нурмагомедов - Фергюсон не может состояться уже несколько лет, изначально бой был запланирован на декабрь 2015 года, однако россиянин снялся из-за травмы. Поединок перенесли на апрель 2016 года, но тогда уже американец не смог выйти в октагон из-за проблем с легкими. В 2017 году Нурмагомедов был госпитализирован, а в 2018 году Фергюсон травмировал колено и снялся с боя.

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