Глава РУСАДА считает критику в адрес ВФЛА преждевременной

28 февраля состоялись внеочередные выборы президента ВФЛА. Новым главой организации был избран Евгений Юрченко, также был сформирован новый состав президиума. Позднее трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене публично раскритиковала несколько решений нового руководства.

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает критику в адрес Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) преждевременной, он призвал дать время новому руководству организации. Об этом Ганус рассказал на онлайн-конференции, организованной ТАСС.

"У нас выстраиваются нормальные рабочие отношения, была встреча с Юрченко, - сказал Ганус. - Но сейчас неблагодарное дело критиковать ВФЛА, это новая команда. Я помню, как критиковали нас, когда мы проводили реформы, но нам удалось изменить позиционирование РУСАДА. Давайте дадим время, сейчас важно не бороться за власть".

Заявки для участия в выборах в президенты ВФЛА подавали несколько кандидатов. Однако специальная комиссия, в которую в том числе входили представители РУСАДА, допустила до выборов только Евгения Юрченко.

"Почему из шести кандидатов ни один не выдержал этих жестких требований? Руне Андерсен (глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций по России - прим. ТАСС) не раз говорил, что ВФЛА нужна новая культура, вот и прекрасно. Пришел человек, который никак не был связан с этой культурой, давайте дадим ему время", - добавил глава РУСАДА.

12 марта совет World Athletics принял решение о возобновлении процесса восстановления членства ВФЛА и выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам. При этом организация была оштрафована на $5 млн за причастность ее бывшего руководства во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификации документов, чтобы объяснить причины пропуска допинг-контроля серебряного призера чемпионата мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко.