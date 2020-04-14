Косторная не считает, что была в лучшей форме перед стартом чемпионата мира

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российская фигуристка Алена Косторная не была в лучшей форме перед стартом отмененного чемпионата мира в Монреале, который должен был пройти в марте. Об этом она сообщила ТАСС.

Мировое первенство в Канаде было отменено из-за пандемии коронавируса. В настоящее время рассматривается вариант проведения турнира в период с октября по декабрь текущего года.

"Не сказать что я была в супер-вау-форме. Так, средняя, рабочая. Что касается травм, то они у всех спортсменов бывают, это неизбежно. Каждый раз отменять все ради того, чтобы вылечиться, - это бесполезно, потому что ты начинаешь прыгать - и все сначала. Поэтому если уж что-то болит, то лучше лечиться вместе с тренировками, не пропуская ничего", - сказала фигуристка.

Косторная дебютировала на взрослом уровне в сезоне-2019/20. Она выиграла все турниры на международном уровне, завоевав золотые медали на этапах Гран-при и в финале серии, а также на чемпионате Европы. Единственным турниром в сезоне, на котором ей не удалось занять первое место, стал чемпионат России. Ей принадлежат мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме выступлений (247,59).