Ганус: по итогам 2019 года в России выявлен рост числа нарушений антидопинговых правил

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Число нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами резко возросло в 2019 году. Об этом сообщил генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус на онлайн-конференции, организованной ТАСС.

"Обработка результатов по прошлому году выявила, к сожалению, стремительный рост нарушений. В 2017 году - 59, в 2018-м - 146, в 2019-м - 202, - сказал Ганус. - В прошлом году у нас был снижен показатель по нарушениям правил доступности - 312, в 2018-м было 349".