Привалов считает, что российский биатлон увяз в грязи

Правление Союза биатлонистов России (СБР) решило произвести перестановки на посту главного тренера сборной: на место Анатолия Хованцева был приглашен Валерий Польховский. При этом глава СБР Владимир Драчев считает это решение поспешным и выступает против предложенных Польховским кандидатов на должности старших тренеров женской и мужской команд страны. Параллельно с этим в СБР началась ревизия для проверки информации о возможных финансовых нарушениях в организации.

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российскому биатлону необходимо как можно быстрее преодолеть кризис, в котором он оказался. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер сборных СССР и России олимпийский призер Александр Привалов.

"В мое время мы работали в удовольствие, в радость. А сейчас столько грязи в биатлоне, что просто нет слов. Одни склоки", - сказал Привалов.

"Поэтому мне не хочется влезать в эти передряги, мне сложно комментировать эти вопросы", - подчеркнул он.

Драчев был избран президентом СБР в мае 2018 года. 1 апреля ветераны биатлона обратились к нему с просьбой добровольно покинуть пост президента организации в связи с накопившимися в российском биатлоне проблемами. Драчев ответил отказом.

Министр спорта России Олег Матыцин, комментируя ситуацию, заявил, что для предотвращения подобных ситуаций спортивным федерациям необходимо регулярно проводить конференции, на которых есть возможность обсуждать насущные проблемы.